شكرا لمتابعة خبر عن " النيابة ": للمحقق الإفراج عن المتهم في حالات معينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهد القزيز (صدى):

يكفل نظام الإجراءات الجزائية للمتهم حقوق وضمانات متصلة بحق حرية الأشخاص، ومن ذلك الإفراج المؤقت عنه، حال توافر الموجب النظامي بشأنه.

ولفتت النيابة إلى أن المحقق الذي يتولى القضية أن يأمر بالإفراج عن المتهم سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم، إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ، لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، لايخشى هربه أو اختفاؤه 120 م نظام الإجراءات الجزائية.

وأوضحت النيابة:" يجب ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، 83 م اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائيةبشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك - 120م نظام الإجراءات الجزائية أن يعين له مكانا يوافق عليه المحقق - 121 م نظام الإجراءات الجزائية ".