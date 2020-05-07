شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ظهور نمر بعقبة شعار في محايل عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الخميس، تواجد نمر بعقبة شعار في محافظة محايل عسير. أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الخميس، تواجد نمر بعقبة شعار في محافظة محايل عسير. ولم يتضح من مقطع الفيديو تاريخ الفيديو، حيث قررت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، الانتقال إلى الموقع غدًا الجمعة، وسنوافيكم التفاصيل.

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