شكرا لمتابعة خبر عن موعد ظهور القمر العملاق في سماء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت هيئة الفضاء أن الليلة العالم يشهد سطوع القمر العملاق حيث سيكون القمر في أقرب نقطة للأرض ليكون أكبر بنسبة 14%، وأكثر إشراقاً بنسبة 30 % عن المعتاد. أعلنت هيئة الفضاء أن الليلة العالم يشهد سطوع القمر العملاق حيث سيكون القمر في أقرب نقطة للأرض ليكون أكبر بنسبة 14%، وأكثر إشراقاً بنسبة 30 % عن المعتاد. ويأتي ذلك بعد تداول مقطع فيديو لظاهرة القمر العملاق، الذي ظهر في محافظة الهروب بمدينة الجازان بالمملكة. وكان هاشتاج " القمر العملاق " تصدر قائمة البحث على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قبل ظهوره في سماء مصر لكي يحث الناس على متابعة مشاهدة الظاهرة الفلكية النادرة، قائلين :" لا تفوتوا رؤية اكتمال القمر، او ظاهرة الاقتران القمري عند وصوله لأقرب نقطة من الأرض".

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