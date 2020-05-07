شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة بشأن إغلاق فرع " النوري للتسوق " بمكة جراء كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

نوهت إدارة النوري للتموين الغذائي، بشأن إغلاق فرعها في الشوقية بعد رصد اشتباه بإصابة أحد عمالها بارتفاع بدرجة الحرارة وتعرضه لفيروس كورونا.

وأضافت في بيانها:" عملاءنا الكرام، منذ بدء انتشار فيروس كورونا، ونحن نفخر بجهود أبطالنا في فروعنا لتلبية احتياجاتكم، والذين هم معرضون للإصابة وانتقال العدوى مثل بقية القطاعات التي يوجد بها اختلاط مع الآخرين، رغم حرصنا الشديد والالتزام بجميع التوجيهات والإجراءات الاحترازية والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة ".

ولفتت:" أنه حسب الإجراء المتبع بالتأكد من سلامة الموظفين قبل العمل لسلامتكم وسلامتهم؛ ومن أحد تلك الإجراءات الاحترازية قياس درجة الحرارة، لوحظ ارتفاع في درجة حرارة أحد العاملين بفرع الشوقية، وتم عزله على الفور احترازيًّا والتواصل مع الجهات المختصة، التي بدورها قامت مشكورة بمباشرة البلاغ على الفور، وبعد إجراء الفحوصات تبين إيجابية النتائج ".

وأبانت:" مما استوجب عزل جميع المخالطين كإجراء وقائي، وأخذ عينات منهم للتأكد من سلامتهم، وكذلك لحرصنا على سلامتكم وسلامه موظفينا تم إغلاق المركز حتى الانتهاء من تعقيمة كاملًا من قبل شركة مختصة، وكذلك تم تعقيم سكن الموظفين، وبأن جميع فروعنا الأخرى ما زالت تعمل في خدمتكم، كذلك خدمة توصيل الطلبات ".