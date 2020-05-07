شكرا لمتابعة خبر عن دمج 5 محاكم جنوبي الطائف مع محكمة ميسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

كشفت مصادر عن صدور توجیھات وزیر العدل الدكتور ولید بن محمد الصمعاني بدمج عدد من المحاكم في مراكز جنوب محافظة الطائف مع المحكمة العامة في میسان.

وقالت المصادر إن دمج محاكم بني سعد، وحداد بني مالك، والقریع، وثقیف، وأبو راكة مع المحكمة العامة في میسان بمنطقة مكة المكرمة، وفقًا لما ذكرته " عكاظ "