شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يوضح المقصود بالحالات الحرجة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن معايير الحالات الحرجة التي يتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة.

وأوضح أن الحالة الحرجة، هي حالة مؤكدة بالإصابة بموجب إجراء فحوص مخبرية تؤكد ذلك، وأنها في وضع حرج غير مستقر، من حيث العلامات الحيوية والقدرات التنفسية، وتحتاج إلى جهاز تنفس صناعي.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تتم تجاه الحالات الحرجة لا تعتمد على الخبرة الداخلية فقد ولكن الخبرات الدولية المتعارف عليها أيضًا.