شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة شاب بار بوالديه لدرجة أنه رافض الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):روى مقدم برنامج علوم الأولين المذيع نواف الهويمل، قصة شاب بار بوالديه لدرجة أنه رافض الزواج؛ خوفًا من أن زوجته " تنكّد " على والديه.
وأضاف الهويمل أن الشاب يحب والديه ويبرهم لدرجة أنه رفض الزواج من امرأة تنكد علي والديه وتفسد حياتهم.
ولفت الهويمل إلى أن الشاب في ذات يوم قرر الزواج والديه فرحوا كثيرا ولكنه أبلغ زوجته أن والديه أهم شئ بحياته.
وأثارت القصة إعجاب وإشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث حظيت بتفاعل وانتشار عبر منصات السوشيال ميديا.
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