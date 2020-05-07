شكرا لمتابعة خبر عن مواطن متعافي من كورونا يتبرع ببلازما الدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو، مواطن متعافي من فيروس كورونا الجديد يتبرع ببلازما الدم للمشاركة في الدراسة البحثية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت استخدامها بلازما الدم لعلاج المصابين بفيروس كورونا، إلا أنها شددت على ضرورة استمرار دراسات كل البروتوكولات العلاجية حيث لم يتم إثبات نجاح أي منها.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، أن كافة أنواع البروتوكولات العلاجية المستخدمة حاليا في علاج المصابين بفيروس كورونا لم يثبت نجاعة أي واحد منها في استهدافها المرض مباشرة.