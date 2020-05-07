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النيابة العامة توجه بالقبض على المقيم الذي هدد بالتظاهر أمام سفارة بلاده

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الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

إشارة إلى ما نشرته "صدى" بشأن تهديد مقيم مصري بالتظاهر أمام سفارة بلاده، فقد أمرت النيابة العامة بالقبض عليه .

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءُ على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه مقيم من الجنسية العربية يحرض المقيمين من بني جلدته على إثارة الشغب أمام سفارة دولته بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فايروس .

وبناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحرى والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه تمهيدا لمحاكمته .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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