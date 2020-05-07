إجلاء طفلين ووالدتهما من مأرب اليمنية إلى منفذ الوديعة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): بدأت السلطات في إجلاء طفلين سعوديين ووالدتهم من محافظة مأرب اليمنية إلى منفذ الوديعة ووضعهم تحت الحجر الصحي في محافظة شرورة. بدأت السلطات في إجلاء طفلين سعوديين ووالدتهم من محافظة مأرب اليمنية إلى منفذ الوديعة ووضعهم تحت الحجر الصحي في محافظة شرورة. وكانت المملكة، سجلت 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع الإجمالي إلى 33731. ومن جهته، لفت المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، إلى تعافي 1015 حالة، ما يزيد الإجمالي إلى 7798.

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