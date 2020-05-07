شكرا لمتابعة خبر عن سمو ولي العهد يهنئ رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): بعث صاحب السمو الملكي الأمير بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، ونيل ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق. وقال سمو ولي العهد : " يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات للعراق وشعبه الشقيق بالمزيد من النماء والاستقرار ".

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