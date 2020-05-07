شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تطلق النار على الطبيب أثناء الكشف عليها داخل العيادة.. والسبب صادم! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الشرطة الألمانية أن شخصين أصيبا بجروح خفيفة جراء حادث إطلاق نار وقع صباح اليوم الخميس في عيادة طبيب في مدينة كولونيا، مشيرة إلى أن البحث جار عن امرأة مشتبه بها في الحادث.
وحسب بيانات الشرطة، أشهرت المرأة المذكورة مسدس غاز، وأطلقت عدة رصاصات داخل العيادة الواقعة في حي نيوماركت.
وكان في العيادة لحظة وقوع الحادث طبيب ومساعده وعدد من المرضى.
وغادرت المرأة موقع الحادث قبل وصول الشرطة والبحث جار عنها.
وفتشت الشرطة شقة المرأة، وفرضت طوقا على المنطقة، وطالبت المواطنين بتوخي الحيطة وتجنب الاقتراب من موقع الحادث.
وأفادت بعض التقارير بأن المرأة كانت تتلقى العلاج النفسي في هذه العيادة.
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