شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تحذر من استخدام الكمامة في هذه الحالات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت وزارة الصحة السعودية نصيحة للمواطنين السعوديين والمقيمين الاجانب بعدم استخدام الكمامة لكل من الأطفال أقل من سنتين والفاقدين للوعي أي العاجزين أو كل مَن لا يستطيع أن يلبسها بنفسه ويتحكم بها.

وأوضحت الوزارة من خلال منشور توعوي أن سوء استخدام الكمامة مثل رطوبتها لطول فترة الاستخدام أو إعادة استخدامها بدون غسيل يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى.