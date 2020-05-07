شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرًا.. الكشف عن مصير الإعلامي "جمال ريان" بعد ثلاثة أشهر من اختفائه المفاجئ عن شاشة قناة الجزيرة في قطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سببت تغريدة كتبها مغرد يزعم أنها معارض قطري في استفزاز الإعلامي بقناة الجزيرة جمال ريان ليكشف أسباب غيابه عن الشاشة. وقال معارض قطري مزعوم : للتوضيح ، حمد بن ثامر آل ثاني المكروه من آل ثاني اجتمع البارح في مكتبه بقناة الجزيرة مع بعض الموظفين فيها ومنهم جمال ريان و فيصل القاسم وغادة عويس وغيرهم وطلب منهم الكتابة عن السعودية وحكامها بأي شيء ولو من نسج الخيال والهدف إبعاد الإعلاميين والمغردين عما يحدث في قطر. ورد جمال ريان قائلا: هذا من نسج خيالكم أولًا : الشيخ حمد بن ثامر ال ثاني هو من يقف وراء نجاحات الجزيرة لهذا يحبه القطريون وآل ثاني ونحن كذلك ثانيا :أنا في اجازة مرضية منذ اكثر ٣ شهور للعلاج من كسر في الساق ، ثالثًا:لم ولا اجتمع بالشيخ ولا اعرف حتى اين مكتبه ، رابعا : الشيخ لا يتدخل بما نكتبه ، انتهى.

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