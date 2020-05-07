شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي يشعل "تويتر" بعد موقفه مع أتراك عالقين بالمملكة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار موقف الأمير السعودي فهد بن سلطان، مع أتراك عالقين في المملكة، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر خلال اليومين الماضيين، على مواقع التواصل، مقطع فيديو لشخص سعودي، يحاور مجموعة من "السائقين الأتراك العالقين داخل المملكة العربية السعودية"، وبالتحديد في تبوك.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، شخص يخاطب السائقين الأتراك قائلًا: "في إجراءات دولة، لا أنا ولا أنت نستطيع تجاوزها، حكينا مع المحافظة ووصل الأمر إلى شخص كريم، لأمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان.."

وتابع المتحدث: "أمر (الأمير فهد بن سلطان) من عنده شخصيًّا بدفع مبلغ 700 ريال من حساب الأمير فهد، وأعطى أمر للجهات المعنية الآن تعطوني جوازاتكم بنسلمها لهم بتسددوا الـ700 ريال وأنتم تشحنوا الباخرة وتطلعوا، هو قال للجوازات، النظام نظام أنا من جيبي الخاص هو بيدفعها، فجزاه الله خيرًا.."

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وأردف: "ما يرضى على مسلمين أنهم يتعطلوا، أنتم في بلد خير ومملكة إنسانية.. وصلتكم وجبات الفطور اليوم، هذه ليست من عندي هي من عنده، إحنا يا إخوان في بعض الأحيان تصير أمور خارجة عن الإرادة..".

وأشاد نشطاء بموقف الأمير السعودي، في ظل توتر العلاقات بين المملكة وتركيا، على خلفية عدد من القضايا، أبرزها حصار قطر، وقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ومن جانبه، علق الأمير سطام بن خالد، على هذا الموقف قائلًا: هذه هي أخلاقنا وتربيتنا وعاداتنا التي تعلمناها من أجدادنا.. والدي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، يتكفل شخصيًّا بجميع الغرامات التي لحقت السائقين الأتراك بسبب تأخرهم في العودة".

وأضاف: "نحن بحمد الله في مملكة الإنسانية، فالسياسة لا تمنعنا عن فعل الخير حتى لو كانت دولهم تسيء لنا".