شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صموده أسبوعًا كاملًا بلا كورونا و"صفر إصابات".. الأردن يفاجئ مواطنيه ويعلن خبرًا غير سارًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، نبئًا سيئًا بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد صمود دام أسبوع أمام الوباء بـ"صفر إصابات".

وأفاد وزير الصحة الأردني سعد جابر، بتسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 484 حالة.

وقال جابر": إنه "تم إجراء 4624 فحصًا خلال اليوم"، مبينًا أن عدد الأشخاص المتبقين قيد العلاج 65 شخصًا فقط، بحسب الحساب الرسمي لمجلس الوزراء الأردني في "تويتر".

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وفي السياق، ذكر وزير الصحة الأردني، أن بلاده سجَّلت أربع حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا (كوفيد-19) وغادرت المستشفى اليوم؛ متوقعًا ارتفاع الأعداد خلال الأيام المقبلة.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، أكد أمس الأربعاء بأن حظر تجوال شامل سيطبق يوم الجمعة المقبل، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

واستطاعت الأردن الصمود أسبوعًا كاملًا أمام وباء فيروس كورونا دون أن تسجل أي إصابات، لتضرب نوذجًا أشادت بهِ منظمة الصحة العالمية في التعامل مع الوباء.