وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأفغاني تطورات فيروس كورونا

خلال اتصال هاتفي..
تلقي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الخميس، من وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية المُكلف محمد حنيف أتمر.
وبحث الاتصال، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى المستجدات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات فيروس كورونا المستجد، وجهود البلدين في احتواء تداعياته.
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