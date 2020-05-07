أمانة جدة تواصل جهودها المكثفة بأسواق النفع العام للتأكد من سلامة الغذاء

تواصل أمانة محافظة جدة تكثيف جهودها في أسواق النفع العام للتأكد من سلامة الغذاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والحماية من انتشار العدوى.

وأكد وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، حرص الأمانة على تقديم خدماتها لجميع سكان محافظة جدة؛ حيث تم إنشاء مجموعة أسواق مؤقتة للخضار والفواكه، بالتزامن مع تخصيص السوق المركزي للتجار فقط، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الزهراني أن الأسواق المؤقتة روعي فيها التوزيع الجغرافي ، وسهولة وصول السكان نظرًا لما توفره من احتياجات للمواطنين والمقيمين خلال شهر رمضان المبارك وتقليل التزاحم؛ حيث قامت الأمانة منذ بداية الشهر بإنشاء 5 أسوق مؤقتة للخضار والفواكه، وتم توزيعها على نطاقات البلديات الفرعية الرئيسية (شمال – وسط – شرق – غرب).

وأشار إلى أن هذه الأسواق شملت سوق الخضار والفاكهة المؤقت بمواقف السلام مول على مساحة ٣٨٠٠ متر مربع بعدد إجمالي ٢٠ بسطة يستفيد منها ٤٠ بائعًا، وسوق الخضار والفاكهة المؤقت بمواقف سوق الشاطئ ومساحته ٣٥٠٠ متر مربع بواقع ٢٠ بسطة لـ40 بائعًا، وسوق الخضار والفاكهة المؤقت بمواقف أرض الفعاليات في أبحر الجنوبية ١٦٠٠٠ متر مربع، ويضم ٢٠ بسطة يستفيد منه 40 بائعًا، كما تتميز هذه السوق بإمكانية الدخول والشراء من السيارة .

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وأبان الزهراني أن هناك سوق الخضار والفواكه المؤقتة بكيلو ١٤ ومساحته ٢١٠٠ متر مربع، بواقع ٢٠ بسطة مهيئة لـ40 بائعًا، وسوق الخضار والفاكهة المؤقت بمواقف الياسمين مول على مساحة 2350 مترًا مربعًا بواقع ٢٠ بسطة لـ40 بائعًا، وجارٍ دراسة مواقع أخرى للأسواق المؤقتة لأهميتهما؛ حيث تكون مكتملة من الناحية التنظيمية وتطبيق التباعد الاجتماعي بما يكفل سلامة المتسوقين وانسيابية حركتهم خلال فترة عمل الأسواق والتي تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا، كما تقوم الفرق الميدانية بمتابعة أعمال التعقيم والتطهير والنظافة في المواقع.

وكانت أمانة محتفظة جدة أنشأت سوقًا مؤقتة لبيع الجملة على مساحة 2600 متر مربع غرب طريق الحرمين بحي الصفا يتسع لـ450 مركبة تقريبًا للمنتجات الوطنية الواردة من مختلف المناطق المجاورة بالمحافظة، بهدف المساهمة في تنظيم حركة السوق وتسهيل المناولة والتوزيع، تخفيف حركة الشاحنات حول السوق المركزية ضمن جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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