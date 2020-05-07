الهيئة السعودية للمهندسين تنهي فحص وتقييم مساكن الوافدين في تبوك

أنهى أعضاء اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة تبوك، اليوم الخميس، فحص وتقييم جميع المباني المسجلة في موقع أمانة المنطقة، ضمن مبادرة تقييم المجمعات السكنية وحصر إسكان الوافدين وضمان ملائمة تلك المجمعات للشروط الصحية المحدثة لمساكن القاطنين الوافدين في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا، التي قامت بها وزارة الشؤون البلدية والشؤون القروية بالتعاون مع الهيئة.

وأوضح رئيس اللجنة التنسيقية للهيئة بمنطقة تبوك المهندس فايز الطويلعي أن المتطوعين من مهندسي المنطقة والبالغ عددهم 52 متطوعًا، أنهوا فحص 82 مبنى مسجلًا؛ حيث جرى اعتماد 37 مبنى منها فقط، مؤكدًا أن مبادرة فحص تقييم مساكن الوافدين والتأكد من التقيد والالتزام بإجراءات الشروط الصحية لمساكنهم في مدن ومحافظات منطقة تبوك، وتقييمها وحصر أعداد القاطنين، مستمرة حتى الانتهاء من كل المباني المسجلة؛ للتأكد من مطابقتها للشروط الفنية والصحية والهندسية والإنسانية.

يُذكر أن هيئة المهندسين سبق أن فتحت باب التطوع لأعضائها من المهندسين والمهندسات للمساهمة في تقييم هذه المساكن بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وإمارات المناطق، بعد توقيع اتفاقية بهذا الشأن تتضمن استعانة الوزارة بخبرات الهيئة للمساهمة في تقييم مساكن الوافدين في المملكة لتطبيق إجراءات الشروط الصحية لمساكنهم في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

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