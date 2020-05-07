النيابة العامة تأمر بالقبض على مقيم حرض أبناء جلدته على إثارة الشغب أمام سفارة دولته

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه مقيم من الجنسية العربية يحرض المقيمين من بني جلدته على إثارة الشغب أمام سفارة دولته؛ بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال المصدر المسؤول بالنيابة العامة، إنه بناء على المادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحري والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة؛ لإكمال المقتضى النظامي بحقه تمهيدًا لمحاكمته .