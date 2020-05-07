القيادة تُهنئ رئيس وزراء العراق بمناسبة تشكيل حكومته الجديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لدولة السيد مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، ونيله ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق.

وقال الملك سلمان: “بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق، يسرنا أن نبعث لدولتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، داعين المولى عز وجل أن يوفقكم لما فيه خير العراق وشعبه الشقيق “.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، برقية تهنئة لدولة السيد مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، ونيل ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق.

وقال سمو ولي العهد: “يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات للعراق وشعبه الشقيق بالمزيد من النماء والاستقرار “.