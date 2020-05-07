«اختبار تسرب غاز» ينتهي بحريق في الأحساء

الدفاع المدني تدخل لإخماده

تسببت محاولة اختبار تسرب غاز، في اندلاع حريق بأحد المنازل في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، فيما تدخل الدفاع المدني لإخماده. وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر تويتر، أن فرق الإطفاء لديها أخمدت الحريق اندلع في اسطوانة غاز بفناء منزل بحي السلمانية؛ بسبب محاولة صاحب المنزل اختبار تسرب الغاز من الأسطوانة بواسطة ولاعة، دون أي إصابات. Advertisements اقرأ أيضًا بالفيديو والصور.. حريق في قمة شاهقة بجبال الحشر.. الدفاع المدني يتدخل بالصور.. «المنتشري» يدشِّن ورشة عمل بشأن المختصين بمهام سلامة المباني في جدة

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