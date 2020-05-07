ضبط مواقع لإعادة تصنيع الزيوت المستخدمة في الرياض

كشفت الجهات المعنية في الرياض عن مناطق عشوائيه تقوم بتكرير الزيوت المستخدمة وإعادة تصنيعها وبيعها بطرق غير نظامية تعمل عليها عمالة مخالفة للنظام.

جاء ذلك، بمشاركة مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مع الجهات الشريكة الممثلة بوزارات التجارة والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والجمارك السعودية وهيئة الزكاة والدخل ودوريات الأمانة وبلدية السلي والمرور والضبط الميداني لشرطة منطقة الرياض والدفاع المدني.

وقد تم أخذ عينات من هذه الزيوت مع التحفظ على المخالفين ومواقعهم لحين ظهور نتائج تحليل العينات من جهة الاختصاص، وأسفرت الحملة عن ضبط 4 مخالفات لنظام العمل للمواقع المرخصة، إلى جانب مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة حسب اختصاص كل جهة.

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وأشار مدير مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري، إلى أن هذه الحملات المشتركة، امتداد للحملات التفتيشية المتواصلة على جميع المنشآت والمستودعات في كل أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات، مشددًا على استمرارها بالتعاون مع الجهات الشريكة للتحقق من التزام أصحاب المحال بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

فيما أكد بدر العتيبي مدير إدارة التفتيش بالمكتب، لى أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، سواء كانت شركات أو مؤسسات أو أفراد ، وفقًا للقرارات الوزارية.

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