جامعة جازان توافق على تعيينات جديدة

ترأس مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، اليوم الخميس، الجلسة الثامنة لمجلس الجامعة، التي عقدت (عن بُعد) بحضور وكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

ونوه مدير الجامعة بتميز ونجاح خطط الجامعة في تحولها للتعليم عن بُعد، واستكمال المسيرة التعليمية والأكاديمية وصولًا لأداء طلبة الجامعة لاختباراتهم عن بُعد، متوجها بالشكر لجميع منسوبي الجامعة من وكلاء وعمداء وأعضاء هيئة تدريس وطلبة بعد تسجيل الجامعة لإحصاءات وأرقام مميزة تعكس البنية الرقمية المتطورة وتفاني الجميع في رحلة التحول للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، بعد تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا.

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وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، أن المجلس اتخذ مجموعة من القرارات منها الموافقة على تعيين 3 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم على رتبة أستاذ مساعد وابتعاث واستمرار وانتقال بعثة 11 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين؛ للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، فضلًا عن الموافقة على تفويض وزير التعليم، رئيس مجلس الجامعة صلاحيات المجلس خلال العطلة الصيفية للعام الجامعي 1441هـ.

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