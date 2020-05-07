ماذا تفعل إذا فقدت بطاقة الهوية الوطنية خلال فترة منع التجول؟

الأحوال المدنية توضح
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الخطوات المتبعة عند فقدان بطاقة الهوية الوطنية خلال فترة منع التجول وتعليق العمل بمكاتب الأحوال المدنية تماشيًّا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.
وأكدت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه عند فقدان الهوية الوطنية يمكن الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عن طريق أبشر ومن ثم إتباع الإجراءات لاستخراج بدل فاقد للهوية الوطنية وحجز موعد بعد فترة تعليق عمل المكاتب.
جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المغردين، عبر الحساب الرسمي للأحوال المدنية، حول فقدان بطاقة الهوية الوطنية وكيف يستخرج بدل الفاقد أثناء فترة منع التجول.
آلية التبليغ عن بطاقة الهوية الوطنية المفقود عبر أبشر
فيما أوضحت الأحوال المدنية كيفية التبليغ عن فقدان الوثائق عبر أبشر من خلال تسجيل الدخول على الحساب الشخصي ثم كتابة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة في محرك البحث للانتقال السريع، ثم اختيار بطاقة الهوية الوطنية.
ووفقًا للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي، فإنه لا يوجد ما يثبت فقدان بطاقة الهوية الوطنية بعد التبليغ عن فقدانها عبر أبشر، لكن يمكن حجز موعد بعد عودة العمل للمكاتب، ومراجعة المكتب مع الإعفاء من الغرامة.
وكانت الأحوال المدنية أوضحت أن خدمة تجديد الهوية الوطنية موقوفة حاليًا، نتيجة تعليق العمل في المكاتب، مشيرة إلى الإعفاء من غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنية.
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الأحوال المدنية: إيقاف تجديد الهوية الوطنية حتى عودة عمل المكاتب
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