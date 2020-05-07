صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلاديشية احتجزوا مقيمة من جنسيتهم وابتزوا ذويها في بلادها، وقد أسفرت نتائج إجراءات البحث والتحري والاستدلال، عن تحديد موقع احتجازها وتحريرها، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 3 وافدين احتجزوا مقيمة من جنسيتهم وابتزوا ذويها في بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.