أمانة عسير تضبط مخالفات في مبنى للعمالة بأبها

ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة الرخص والرقابة الشاملة خلال جولاتها الميدانية للرقابة الفنية وإزالة التشوهات البصرية أحد المباني المخالفة في مدينة أبها. وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي بأن مراقبي إدارة الرقابة الفنية قد رصدوا مخالفة على أحد المباني في حي الضباب، وجاءت المخالفات المرصودة بعدم الالتزام بالتراخيص النظامية للبناء، وعمل المقاول بدون تراخيص، إضافة إلى عدم وجود ترخيص للبناء. كما تم رصد مخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وذلك من خلال تسكين أكثر من 40 عاملا بطريقة عشوائية في نفس المبنى الذي يتم العمل به بطريقة. وبين العاوي بأن المخالفات التي جرى رصدها تم التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المنصوص عليها وتم تطبيقها بمساندة من الجهات الأمنية. وشدد على ضرورة الالتزام بالرخص النظامية والاشتراطات البلدية في المباني كافة، لما يعود بالنفع ويدعم التطور العمراني السليم، وأهاب العاوي أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق كافة الإجراءات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.



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