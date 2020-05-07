أمانة عسير تضبط مخالفات في مبنى للعمالة بأبها

وبين العاوي بأن المخالفات التي جرى رصدها تم التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المنصوص عليها وتم تطبيقها بمساندة من الجهات الأمنية. وشدد على ضرورة الالتزام بالرخص النظامية والاشتراطات البلدية في المباني كافة، لما يعود بالنفع ويدعم التطور العمراني السليم، وأهاب العاوي أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق كافة الإجراءات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
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