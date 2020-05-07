السعودية اليوم / الإصابات بفيروس كورونا في الأردن ترتفع إلى 494 حالة



عمّان 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

ارتفع عدد الإصابات بفيروس

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي إن الحالات الجديدة سُجلت في محافظتي المفرق وأربد شمالي الأردن.

// انتهى//

22:43ت م

0221



عمّان 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم إلى 21 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 494 إصابة.وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي إن الحالات الجديدة سُجلت في محافظتي المفرق وأربد شمالي الأردن.// انتهى//22:43ت م0221

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