السعودية اليوم / العراق تسجل 63 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا



بغداد 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 63 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بعدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, مما أبقى عدد حالات الوفاة الكلي على 102 حالة, فيما تم تسجيل 24 حالة شفاء جديدة ,مما رفع اجمالي حالات الشفاء التام إلى 1626 حالة.

// انتهى //

22:34ت م

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بغداد 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 63 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكركوك ,وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2543 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بعدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, مما أبقى عدد حالات الوفاة الكلي على 102 حالة, فيما تم تسجيل 24 حالة شفاء جديدة ,مما رفع اجمالي حالات الشفاء التام إلى 1626 حالة.// انتهى //22:34ت م0218

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