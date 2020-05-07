السعودية اليوم / إجراء 70 جلسة علاجية بمركز الأورام بالجوف



سكاكا 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

قالت صحة الجوف: إنها أتمت 70 جلسة علاجية لمرضى الأورام من خلال مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا، وذلك خلال فترة منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس

وبينّت أن الجلسات كانت لمرضى من المنطقة ومرضى من المناطق الشمالية المجاورة, مؤكدة على رفع جاهزية المركز وعمله بالإجراءات الاحترازية المشددة لوقاية هذه الفئة من المرضى التي تحتاج إلى عناية خاصة, مشيرة إلى أن ذلك أسهم بحمد الله في تلقي المرضى جلساتهم العلاجية في ظروف إيقاف الرحلات الجوية.

وأوضحت أن المركز يقدم خِدْماته للمرضى من خلال إعطاء جرعات العلاج الكيماوي، والطب التلطيفي بواسطة الفريق الطبي الذي يضم أطباء، وصيادلة، وطاقم تمريض, حيث كانت ولله الحمد جميع الجلسات ناجحة, كما أن المركز يواصل جلساته العلاجية.

تجدر الإشارة إلى أن المركز يضم 22 غرفة تنويم، ووحدة تحضير علاج كيماوي، ووحدة أخرى لإعطاء العلاج الكيماوي، وغرفة للاجتماع العائلي، ومهارات التواصل, كما تم تفعيل، وتشغيل قسم الطب النووي بالمستشفى بالتزامن مع بداية العمل بالمركز.

// انتهى //

22:26ت م

0216



سكاكا 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسقالت صحة الجوف: إنها أتمت 70 جلسة علاجية لمرضى الأورام من خلال مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا، وذلك خلال فترة منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا الجديد وذلك خلال الأيام الماضية .وبينّت أن الجلسات كانت لمرضى من المنطقة ومرضى من المناطق الشمالية المجاورة, مؤكدة على رفع جاهزية المركز وعمله بالإجراءات الاحترازية المشددة لوقاية هذه الفئة من المرضى التي تحتاج إلى عناية خاصة, مشيرة إلى أن ذلك أسهم بحمد الله في تلقي المرضى جلساتهم العلاجية في ظروف إيقاف الرحلات الجوية.وأوضحت أن المركز يقدم خِدْماته للمرضى من خلال إعطاء جرعات العلاج الكيماوي، والطب التلطيفي بواسطة الفريق الطبي الذي يضم أطباء، وصيادلة، وطاقم تمريض, حيث كانت ولله الحمد جميع الجلسات ناجحة, كما أن المركز يواصل جلساته العلاجية.تجدر الإشارة إلى أن المركز يضم 22 غرفة تنويم، ووحدة تحضير علاج كيماوي، ووحدة أخرى لإعطاء العلاج الكيماوي، وغرفة للاجتماع العائلي، ومهارات التواصل, كما تم تفعيل، وتشغيل قسم الطب النووي بالمستشفى بالتزامن مع بداية العمل بالمركز.// انتهى //22:26ت م0216

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