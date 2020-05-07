السعودية اليوم / أمانة منطقة الحدود الشمالية تغلق مستودعا مخالفا لاشتراطات الصحة العامة



عرعر 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

تمكنت الفرق الرقابية بمختبر صحة البيئة بأمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم من ضبط مستودع للمواد الغذائية حيث وجد ما يقرب من 200 كجم من المواد مجهولة المصدر وذات تخزين سيئ وتم مصادرتها وإغلاق المستودع .

وأكدت أمانة منطقة الحدود الشمالية عملها المتواصل في تنفذ العديد من الجولات الرقابية على جميع المحال والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية، لافتةً إلى وضع خطط وتدابير احترازية من شأنها أن تعمل على الحد من انتشار فيروس

// انتهى //

22:24ت م

0212



عرعر 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واستمكنت الفرق الرقابية بمختبر صحة البيئة بأمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم من ضبط مستودع للمواد الغذائية حيث وجد ما يقرب من 200 كجم من المواد مجهولة المصدر وذات تخزين سيئ وتم مصادرتها وإغلاق المستودع .وأكدت أمانة منطقة الحدود الشمالية عملها المتواصل في تنفذ العديد من الجولات الرقابية على جميع المحال والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية، لافتةً إلى وضع خطط وتدابير احترازية من شأنها أن تعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا ، ذلك بتكثيف الجولات على المحال والمنشآت كافة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية .// انتهى //22:24ت م0212

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