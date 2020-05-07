السعودية اليوم / أكثر من 300 مستفيد من مبادرة مركز السكري بمستشفى الملك فهد بجازان



جيزان 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

ينفذ مركز السكر والغدد الصماء بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان مبادرة "خليك في البيت، ونحن في خدمتك" حيث تتمثل المبادرة في توصيل أجهزة الحساس لقياس السكر المستمر في الدم والمستلزمات الطبية التابعة له للمرضى في منازلهم في مختلف محافظات منطقة جازان.

وقد بلغ عدد المستفيدين من المبادرة 302 مريض ، فيما بلغ عدد الأجهزة المسلمة للمرضى 1524 جهازاً حساساً لقياس السكر المستمر في الدم، كما كان تنفيذ عيادات افتراضية للتواصل مع المرضى ومتابعة حالتهم الصحية مع أطباء المركز وإكمال الخطط العلاجية الموضوعة لهم سابقا , حيث يأتي ذلك تطبيقاً للاحترازات الصحية والوقائية الصادرة عن وزارة الصحة لحماية وسلامة المرضى ومنعاً لانتشار فيروس

// انتهى //

22:10ت م

0207



جيزان 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسينفذ مركز السكر والغدد الصماء بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان مبادرة "خليك في البيت، ونحن في خدمتك" حيث تتمثل المبادرة في توصيل أجهزة الحساس لقياس السكر المستمر في الدم والمستلزمات الطبية التابعة له للمرضى في منازلهم في مختلف محافظات منطقة جازان.وقد بلغ عدد المستفيدين من المبادرة 302 مريض ، فيما بلغ عدد الأجهزة المسلمة للمرضى 1524 جهازاً حساساً لقياس السكر المستمر في الدم، كما كان تنفيذ عيادات افتراضية للتواصل مع المرضى ومتابعة حالتهم الصحية مع أطباء المركز وإكمال الخطط العلاجية الموضوعة لهم سابقا , حيث يأتي ذلك تطبيقاً للاحترازات الصحية والوقائية الصادرة عن وزارة الصحة لحماية وسلامة المرضى ومنعاً لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).// انتهى //22:10ت م0207

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