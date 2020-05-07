السعودية اليوم / شرطة الرياض تقبض على ثلاثة وافدين احتجزوا مقيمة من جنسيتهم وابتزوا ذويها في بلادها



الرياض 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلاديشية احتجزوا مقيمة من جنسيتهم وابتزوا ذويها في بلادها، وقد أسفرت نتائج إجراءات البحث والتحري والاستدلال، عن تحديد موقع احتجازها وتحريرها، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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22:00ت م

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