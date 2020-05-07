السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يطلع عن بعد على تقرير أعمال إدارة تعليم محافظة صبيا



جيزان 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم، على التقرير الخاص بإدارة العملية التعليمية والمدرسية المساندة بإدارة تعليم محافظة صبيا.

واستمع سموه لشرح مفصل عن بعد "عبر الاتصال المرئي" من مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، عن جهود وإسهامات الإدارة مع الإدارات ذات العلاقة والجهات الحكومية في المنطقة، لإنجاح خطط مواجهة فيروس

وناقش سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز مع مدير تعليم صبيا العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة والعمليات التي قدمت للطلاب والطالبات والمشرفين والمشرفات والمستفيدين من أفراد المجتمع في مدارس البنين والبنات التي تشرف عليها الإدارة في تسع محافظات ، والتي بلغت أكثر من ٥٠٠٠ عملية إدارية ومالية وتدريب نوعي وفيديوهات ونشرات توعوية خاصة بالعملية التعليمية وكيفية التصدي لجائحة كورونا.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان عن سعادته بما تضمنه التقرير ، موجها ببذل المزيد ومضاعفة الجهود، راجياً العون والسداد للجميع.

// اتهى //

21:30ت م

0197



جيزان 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم، على التقرير الخاص بإدارة العملية التعليمية والمدرسية المساندة بإدارة تعليم محافظة صبيا.واستمع سموه لشرح مفصل عن بعد "عبر الاتصال المرئي" من مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، عن جهود وإسهامات الإدارة مع الإدارات ذات العلاقة والجهات الحكومية في المنطقة، لإنجاح خطط مواجهة فيروس كورونا وفق توجيهات سموه، وتأكيد معالي وزير التعليم بتوفير جميع الإمكانات للجهات المسؤولة للتصدي لوباء كورونا، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل ما يضمن سلامة وصحة المجتمع بمكوناته كافة، عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19).وناقش سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز مع مدير تعليم صبيا العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة والعمليات التي قدمت للطلاب والطالبات والمشرفين والمشرفات والمستفيدين من أفراد المجتمع في مدارس البنين والبنات التي تشرف عليها الإدارة في تسع محافظات ، والتي بلغت أكثر من ٥٠٠٠ عملية إدارية ومالية وتدريب نوعي وفيديوهات ونشرات توعوية خاصة بالعملية التعليمية وكيفية التصدي لجائحة كورونا.وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان عن سعادته بما تضمنه التقرير ، موجها ببذل المزيد ومضاعفة الجهود، راجياً العون والسداد للجميع.// اتهى //21:30ت م0197

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