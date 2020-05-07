شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: طبقنا أفضل الممارسات.. وتغييرات كورونا ستفتح آفاقا لرفع الكفاءة والان نبدء بالتفاصيل

تباحث حول معايير القبول ومسارات الثانوية وكليات المجتمع والتعليم عن بعد

وزير التعليم يؤكد على تعزيز كفاءة الإنفاق

ناقش معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع مديري الجامعات اليوم ، عبر الاتصال عن بُعد العملية التعليمية في الجامعات والفصل الصيفي، ومعايير القبول المقترحة وفق الظروف الراهنة بما يحقق الشفافية والعدالة لكل الطلاب والطالبات، ومشاركة الجامعات في تطوير مسارات المرحلة الثانوية والأكاديميات المتخصصة .

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كما ناقش الاجتماع مراحل إعداد مشروع تحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية وتطوير برامجها حسب احتياجات سوق العمل، وهيكلة الجامعات وتحقيقها لمعاير كفاءة الإنفاق، وذلك بمشاركة وكلاء الشؤون الأكاديمية والتعليمية في الجامعات.

وقدّم معالي وزير التعليم في بداية الاجتماع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- لما يقدمانه من دعم مستمر لقطاع التعليم العام والجامعي، كما قدم شكره لمديري الجامعات ومنسوبيها على ما بذلوه من جهود مخلصة في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

وأوضح وزير التعليم أن جائحة كورونا المستجد ستترك تغييرات نوعية في منظومة التعليم، وستفتح آفاقاً كبيرة تنعكس -بإذن الله- في رفع الكفاءة الداخلية والخارجية للمنظومة، مؤكداً على أن التعليم بعد كورونا لن يكون مثل ما كان قبلها، مشيراً إلى أن المملكة من أوائل الدول التي طبقت أفضل الممارسات العالمية للتعليم عن بُعد وفق هذه الظروف، وأن هناك فرصاً كبيرة جداً للاستفادة مما تم إنجازه فى هذه المرحلة؛ لتحقيق إنجازات أكبر للوطن بتوسيع تطبيقات التعليم عن بُعد في كل البرامج داخل كل جامعة وبين الجامعات السعودية، ومع الجامعات الدولية فى برامج أكاديمية مشتركة.

وأكد الدكتور آل الشيخ على أهمية تعزيز كفاءة الإنفاق في الجامعات، واستثمار الموارد المالية بما يحقق عوائد أفضل على العملية التعليمية التي أساسها الطالب والطالبة، داعياً إلى بذل جهد أكبر في توطين الوظائف، والاستفادة من أبناء وبنات الوطن واستقطابهم، كذلك الاستفادة من المتميزين في برامج الابتعاث الخارجية، وزيادة مستوى التعاون والتنسيق بين الجامعات في تدريس المقررات وبرامج الدراسات العليا.