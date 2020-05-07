شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي نيوزيلندا: المملكة خففت أعباء الأسر ورسخت قيم الإسلام في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أكد المفتي العام رئيس مجلس علماء نيوزيلندا الشيخ محمد عامر فيض الرحمن أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين ترسيخ لقيم ومفاهيم الإسلام.

جاء ذلك في بيان تلقاه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمناسبة تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الجزر الباسيفكية.

وأعرب المفتي فيض الرحمن عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين على رعايتهم لهذه المشاريع التي تلامس حاجات المسلمين، سائلا الله تعالى أن يحفظهما ويجزيهما خير الجزاء على ما يقدمان للإسلام والمسلمين من خدمات ورعاية في جميع بقاع الأرض وأن يديم على المملكة عزها ورخائها وأن يحفظها من كل سوء ومكروه.

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وأكد أن المسلمين في نيوزيلندا على وجه الخصوص يكنون محبتهم للمملكة وأن مايحملونه في قلوبهم لها لايوازيه شي فهي قبلتهم ومهوى لأفئدتهم.

وأبان المفتي العام رئيس مجلس علماء دولة نيوزيلندا أن البرنامج يهدف إلى التخفيف من الأعباء المادية للأسر خلال شهر رمضان المبارك، وبث روح الأخوة والتكافل بين المسلمين، منوهاً بشمولية البرنامج هذا العام لجزر فيجي و فاتاولوا و سولومن، وكريباتي، وغينيا الجديدة من جزر الباسيفيكية.

وختم تصريحه بالشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الإشراف وحسن التنفيذ لبرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لتحقيق أهداف هذا البرنامج.