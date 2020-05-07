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مغادرة دفعة جديدة للعائدين من محاجر العاصمة إلى جدة 

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كشفت صحة الرياض عن خروج دفعه جديدة من النزلاء العائدين من الخارج ممن استضيفوا في المحاجر الصحية 14 يوما، بعد التأكد من سلامتهم، حيث غادروا الرياض إلى جدة.

وأشارت الصحة أنها خصصت عدد من المحاجر بالعاصمة للعائدين من الخارج . وبينت أن جميع الحالات التي سُمح لها بالخروج من المحجر استكملوا الإجراءات الطبية والفحوصات المطلوبة وسط متابعة من كوادر طبية متكاملة من أطباء واخصائيين وممرضين. مؤكدة بأن المقيمين جرى لهم كشفا يوميا في الفنادق المخصصة للحجر الصحي.

كما وفرت الصحة كافة الخدمات للنزلاء في المحاجر والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم هاتفيا على مدار الساعة، بالإضافة إلى توفير احتياجاتهم من خارج الفندق.

وأوضحت الصحة أن النزلاء نقلوا على رحلة استثنائية مغادرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني. من جهتهم عبر النزلاء عن سعادتهم وشكرهم للوزارة نظير ماقدمته لهم من رعاية صحية وخدمات متميزة.

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