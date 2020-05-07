، بعد الإقبال الكبير.. استئناف التقديم في حملة "برًّا بمكة" من الغد ولمدة أسبوع ،

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنه نظرًا للإقبال الكبير على حملة "برًّا بمكة"؛ فقد تقرر استئناف التقديم لمن لم يتمكنوا من التسجيل في الحملة، لمدة أسبوع بداية من غد الجمعة.
وقالت الإمارة إنه فيما سيتم استبعاد من الخليج 365 لهم الاستفادة من الدعم.
وأكدت الإمارة أنه تم دعم نحو 200 ألف مستفيد، ويجري حاليًّا التعامل مع الحالات المسجلة سابقًا التي لم يصلها الدعم.
إمارة منطقة مكة المكرمة حملة برًّا بمكة
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 09:59 PM
إمارة المنطقة توضّح: استبعاد من الخليج 365 لهم الاستفادة.. وجارٍ التعامل مع المسجلينبعد الإقبال الكبير.. استئناف التقديم في حملة "برًّا بمكة" من الغد ولمدة أسبوع
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنه نظرًا للإقبال الكبير على حملة "برًّا بمكة"؛ فقد تقرر استئناف التقديم لمن لم يتمكنوا من التسجيل في الحملة، لمدة أسبوع بداية من غد الجمعة.
وقالت الإمارة إنه فيما سيتم استبعاد من الخليج 365 لهم الاستفادة من الدعم.
وأكدت الإمارة أنه تم دعم نحو 200 ألف مستفيد، ويجري حاليًّا التعامل مع الحالات المسجلة سابقًا التي لم يصلها الدعم.
، بعد الإقبال الكبير.. استئناف التقديم في حملة "برًّا بمكة" من الغد ولمدة أسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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