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ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات المصابة بـ64 إصابة والنشطة 37 إصابة

أكد المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أنه تسلّم اليوم (68) عينة للكشف عن فيروس المستجد، مشيرًا إلى أنه عقب الفحص المختبري تبيَّن أن جميع نتائج التحاليل سالبة وخالية من الفيروس.

وأضاف أنه بعد الإجراء اتّضح أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 64 إصابة، والحالات النشطة 37، وعدد المتعافين 24، وعدد الوفيات 3 سيدات.ليبيا فيروس كورونا الجديد

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 09:32 PM

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إجمالي الحالات المصابة بـ64 إصابة والنشطة 37 إصابة

ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أكد المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أنه تسلّم اليوم (68) عينة للكشف عن ، مشيرًا إلى أنه عقب الفحص المختبري تبيَّن أن جميع نتائج التحاليل سالبة وخالية من الفيروس.

وأضاف أنه بعد الإجراء اتّضح أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 64 إصابة، والحالات النشطة 37، وعدد المتعافين 24، وعدد الوفيات 3 سيدات.

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، ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365

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