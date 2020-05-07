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أكد المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أنه تسلّم اليوم (68) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه عقب الفحص المختبري تبيَّن أن جميع نتائج التحاليل سالبة وخالية من الفيروس.
وأضاف أنه بعد الإجراء اتّضح أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 64 إصابة، والحالات النشطة 37، وعدد المتعافين 24، وعدد الوفيات 3 سيدات.ليبيا فيروس كورونا الجديد
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 09:32 PM
إجمالي الحالات المصابة بـ64 إصابة والنشطة 37 إصابةليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا
أكد المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أنه تسلّم اليوم (68) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه عقب الفحص المختبري تبيَّن أن جميع نتائج التحاليل سالبة وخالية من الفيروس.
وأضاف أنه بعد الإجراء اتّضح أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 64 إصابة، والحالات النشطة 37، وعدد المتعافين 24، وعدد الوفيات 3 سيدات.
، ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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