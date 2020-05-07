، منظمة الأدوية الأمريكية: إنتاج أول دفعة من لقاح كورونا في يوليو ،

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وافقت منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية على بدء المرحلة الثانية من التجارب السريرية لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا تنتجه شركة Moderna.
أعلنت الشركة الأمريكية، في بيان اليوم الخميس، أن إنتاج الدفعات الأولى من اللقاح سيتم في يوليو المقبل، بهدف الوصول إلى مليار جرعة من اللقاح، مضيفة أن المرحلة الثانية من التجارب السريرية ستبدأ قريبًا جدًّا، بعد إجازة منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية.
ووفق "روسيا اليوم": أشارت الشركة إلى أنه من المتوقّع أن تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب في أوائل الصيف، لافتة إلى أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على بروتوكول هذه المرحلة.
وحسب الشركة المنتجة فإنه سيتم تجريب اللقاح على 600 شخص في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، كما ستتم إضافة متطوعين أعمارهم فوق 55 عامًا.
وتدرس المرحلة الأولى من تجارب اللقاحات السريرية الأمان عند تعاطي اللقاح، فيما يتم في المرحلة الثانية توسيع عدد المشاركين في التجارب، بينما في المرحلة الثالثة يتم إعطاء اللقاح لأعداد أكبر لاختبار الفاعلية والأمان.
ولقاح mRNA-1273 الذي تنتجه شركة Moderna أول لقاح أمريكي يخضع لتجارب سريرية بهدف علاج كورونا.منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية فيروس كورونا الجديد
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 09:24 PM
بهدف الوصول لمليار جرعة والمرحلة الثانية من التجارب السريرية قريبةمنظمة الأدوية الأمريكية: إنتاج أول دفعة من لقاح كورونا في يوليو
وافقت منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية على بدء المرحلة الثانية من التجارب السريرية لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا تنتجه شركة Moderna.
أعلنت الشركة الأمريكية، في بيان اليوم الخميس، أن إنتاج الدفعات الأولى من اللقاح سيتم في يوليو المقبل، بهدف الوصول إلى مليار جرعة من اللقاح، مضيفة أن المرحلة الثانية من التجارب السريرية ستبدأ قريبًا جدًّا، بعد إجازة منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية.
ووفق "روسيا اليوم": أشارت الشركة إلى أنه من المتوقّع أن تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب في أوائل الصيف، لافتة إلى أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على بروتوكول هذه المرحلة.
وحسب الشركة المنتجة فإنه سيتم تجريب اللقاح على 600 شخص في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، كما ستتم إضافة متطوعين أعمارهم فوق 55 عامًا.
وتدرس المرحلة الأولى من تجارب اللقاحات السريرية الأمان عند تعاطي اللقاح، فيما يتم في المرحلة الثانية توسيع عدد المشاركين في التجارب، بينما في المرحلة الثالثة يتم إعطاء اللقاح لأعداد أكبر لاختبار الفاعلية والأمان.
ولقاح mRNA-1273 الذي تنتجه شركة Moderna أول لقاح أمريكي يخضع لتجارب سريرية بهدف علاج كورونا.
، منظمة الأدوية الأمريكية: إنتاج أول دفعة من لقاح كورونا في يوليو ،
المصدر : الخليج 365
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