، "رصانة" يقيم ندوة عن بعد حول القرار الألماني بتصنيف "حزب الله" تنظيمًا إرهابيًّا* ،

محمد بن مسعود - الدمام - تناقش دوافعه وتداعياته وردود الفعل الدوليَّة عليه وخيارات الحزب ومستقبل نشاطاته

يقيم المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة)، مساء غدٍ الجمعة 08 مايو 2020م؛ ندوة عن بعد (ويبينار) بعنوان: «انعكاسات القرار الألماني على تصنيف «حزب الله» تنظيمًا إرهابيًّا».

وسيدير الندوة رئيس المعهد ومؤسسه الدكتور محمد بن صقر السلمي، وستشهد الندوة مشاركة كلٍّ من: السفير السعودي السابق لدى لبنان علي بن عواض عسيري، وأستاذ النظم السياسية في جامعة بغداد ورئيس مركز التفكير السياسي في العراق إحسان الشمري، والمدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج والباحث في قضايا أمن الخليج العربي ظافر العجمي، والناشط والمحلل السياسي اللبناني لقمان سليم. وستناقش الندوة عدة محاور؛ منها: حضور «حزب الله» على الساحة الأوروبية، ودوافع وتداعيات القرار الألماني، وردود الفعل الدوليَّة عليه، وخيارات الحزب ومستقبل نشاطاته في أوروبا بعد هذا القرار. علمًا بأن الندوة ستبثّ مباشرةً على حساب المعهد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (@rasanahiiis) من الساعة التاسعة إلى الحادية عشرة مساء.

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية رصانة