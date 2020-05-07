، بأمر الملك.. "فهد البليهشي" أمينًا لأمانة المدينة بالمرتبة الممتازة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: سأعمل مع زملائي في الأمانة لتحقيق مستهدفات التنمية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء، أمرًا ملكيًّا بتعيين المهندس فهد بن محمد البليهشي أمينًا لأمانة منطقة المدينة المنورة.

فيما رفع "البليهشي" شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الثقة بتعييني أمينًا لمنطقة المدينة المنورة.‏

وأضاف: سأعمل مع زملائي في الأمانة وبمساندة الأهالي للارتقاء بمسيرة العمل البلدي لتحقيق مستهدفات التنمية بتوجيه أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، ودعم الوزير ماجد الحقيل.

يشار إلى أن "البليهشي" حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية والبكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويُعدّ من الكفاءات الوطنية الشابة التي شغلت العديد من المناصب القيادية خلال مسيرتها العلمية؛ حيث شغل وظيفة مدير للمشروعات، ونائب لأمين الهيئة، كما كان يعمل في عددٍ من شركات القطاع الخاص في المنطقة الشرقية، وكذلك في عددٍ من الشركات في دولة اليابان.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمانة منطقة المدينة المنورة