محمد بن مسعود - الدمام - رزق المعلم عبدالله العسيري بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته "خالد". وتلقّى "العسيري" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الزملاء والأقارب، داعين الله أن يجعله من مواليد السعادة. 07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 09:17 PM Advertisements خالد يضيء منزل "العسيري" خالد يضيء منزل "العسيري" رزق المعلم عبدالله العسيري بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته "خالد". وتلقّى "العسيري" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الزملاء والأقارب، داعين الله أن يجعله من مواليد السعادة. الكلمات المفتاحية ، خالد يضيء منزل "العسيري" ،

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