شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة "الكاظمي" والان نبدء بالتفاصيل

- نقف مع العراق ومستعدون للعمل مع الحكومة الجديدة على أساس من التعاون والاحترام المتبادل أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي، متمنيةً لدولته كل التوفيق في قيادة الحكومة بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في سيادته وأمنه واستقراره. وعبرت الوزارة، عن دعم المملكة ووقوفها مع العراق الشقيق واستعدادها للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة على أساس من التعاون والاحترام المتبادل والروابط التاريخية والمصالح المشتركة، بما يصب في إطار تقوية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات، وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

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