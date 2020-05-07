مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير مشروع قانون لتقييد سلطة الرئيس الأمريكي لشن عمل عسكري ضد إيران المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/5/7 10:33 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/5/7 10:33 م بتوقيت أبوظبي

مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير مشروع قانون لتقييد سلطة الرئيس الأمريكي لشن عمل عسكري ضد إيران بعد استخدام الفيتو الرئاسي لإبطاله



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