داوود عبدالرؤوفالخميس 2020/5/7 09:35 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 16381 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 240.
وأوضحت أن 83 الإصابات الجديدة في حالة صحية حرجة، و96 في حالة متوسطة، في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين بلغ 10873، فيما يعيش 68 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس.
وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها شهر آذار/مارس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تسجل 42 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 240 المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.