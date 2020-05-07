إسرائيل تسجل 42 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 240 المزيد

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 16381 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 240.

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وأوضحت أن 83 الإصابات الجديدة في حالة صحية حرجة، و96 في حالة متوسطة، في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين بلغ 10873، فيما يعيش 68 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها شهر آذار/مارس الماضي.