، متحدث أمانة مكة عن توقف عمال النظافة بحي البحيرات: إعادة جدولة ،

محمد بن مسعود - الدمام - سمرقندي: جاء ذلك بناء على الاحترازات الصحية والتدابير الوقائية والتعليمات

أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد سمرقندي، في ردٍ على شكوى أهالي حي البحيرات بمكة المكرمة من توقف عمال النظافة عن العمل في ذات الحي؛ أن ذلك يعود إلى إعادة جدولة أوقات العمل للمراقبين وعمال النظافة في شهر رمضان المبارك؛ لافتاً إلى أن العمل لا يزال جارٍيًا حسب البرنامج المعد.

جاء ذلك بعد أن نقلت "الخليج 365" شكوى سكان حي البحيرات بمكة المكرمة، وتذمرهم من توقف عمال النظافة عن العمل في الحي دون سابق إنذار.

وقال "سمرقندي": بناء على الاحترازات الصحية والتدابير الوقائية والتعليمات المبلغة من الجهات المعنية ودخول شهر رمضان المبارك؛ فقد تمت إعادة جدولة أوقات العمل للمراقبين وعمال النظافة في الورديات، ولا يزال العمل جاريًا حسب البرنامج المعد.أمانة العاصمة المقدسة حي البحيرات مكة المكرمة