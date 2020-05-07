محمد بن مسعود - الدمام - وزارة الصحة: ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 6567 حالة سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 6567 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها، أنها سجّلت حالتي وفاة جديدة، ليصبح بذلك مجموع عدد حالات الوفاة المسجلة 44 حالة وفاة.الكويت فيروس كورونا الجديد 07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 08:34 PM Advertisements وزارة الصحة: ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 6567 حالة خلال الـ24 ساعة.. الكويت تسجّل 278 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة.. الكويت تسجّل 278 إصابة جديدة بكورونا سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 6567 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها، أنها سجّلت حالتي وفاة جديدة، ليصبح بذلك مجموع عدد حالات الوفاة المسجلة 44 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، خلال الـ24 ساعة.. الكويت تسجّل 278 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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