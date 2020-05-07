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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة ليلة الجمعة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد، على عدة مناطق في المملكة.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الخميس، وليلة الجمعة، أمطار متفاوتة -إن شاء الله- من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير وشرقهما حتى رنية وغرب وشمال نجران وغرب الهفوف التابعة للشرقية.
وأضاف: إن الحرارة اليوم الخميس كانت عند الساعة "11" قبل الظهر أقل من يوم أمس الأربعاء على معظم المناطق.الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 08:29 PM
قال: تكون الهطولات متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة أحيانًاعلى عدة مناطق.. الحصيني يتوقّع ليلة ماطرة مصحوبة بالبرد
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة ليلة الجمعة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد، على عدة مناطق في المملكة.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الخميس، وليلة الجمعة، أمطار متفاوتة -إن شاء الله- من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير وشرقهما حتى رنية وغرب وشمال نجران وغرب الهفوف التابعة للشرقية.
وأضاف: إن الحرارة اليوم الخميس كانت عند الساعة "11" قبل الظهر أقل من يوم أمس الأربعاء على معظم المناطق.
، على عدة مناطق.. الحصيني يتوقّع ليلة ماطرة مصحوبة بالبرد ،
المصدر : الخليج 365
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