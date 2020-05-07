فيديو نادر يعود إلى الأربعينات الميلادية لمدينة جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أظهر مقطع فيديو نادر، بالألوان، يعود إلى الاربعينات الميلادية لمدينة جدة، مشاهد قديمة لتجمعات المواطنين. أظهر مقطع فيديو نادر، بالألوان، يعود إلى الاربعينات الميلادية لمدينة جدة، مشاهد قديمة لتجمعات المواطنين. وحاز المقطع على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم أن مناطق المملكة شهدت تطورًا كبيرًا خاصة خلال الفترة الأخير.

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